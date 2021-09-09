علي الشامسي يشيد بجهود منتسبي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعرب معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، عن سعادته بالنتائج التي حققتها الهيئة في برنامج نظام تصنيف النجوم للخدمات الحكومية الاتحادية، مشيداً بجهود كافة منتسبي الهيئة وتفانيهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال: إنه في إطار النتائج المتقدمة التي حصلت عليها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في برنامج تصنيف النجوم للخدمات الحكومية الاتحادية.. تسير الهيئة ضمن مسار الريادة والتنافسية العالمية الذي رسخته القيادة الرشيدة للعمل الحكومي. جاء ذلك لدى زيارة معاليه لمركز خليفة لسعادة المتعاملين، يرافقه اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعدد من المدراء العامين والتنفيذيين بعد حصول المركز على تصنيف 5 نجوم في أعقاب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لنتائج الدورة الرابعة من نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميّزة. وأزاح معالي علي الشامسي والوفد المرافق له الستار عن لوحة الخمس نجوم للمركز، حيث هنأ كافة المسؤولين والموظفين عن جهودهم وتفانيهم في تحقيق الأداء المتميز للخدمات المقدمة بمركزهم. كما قام بزيارة لغرفة العمليات بالمركز للاطلاع على آليات سير وتنفيذ العمليات، واستعراض التطورات والإنجازات التي تم تحقيقها وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات وبالمواءمة مع الإستراتيجية العامة لتطوير مراكز سعادة المتعاملين، وبالتنسيق والمتابعة مع العمليات في المركز الرئيس، وكافة عمليات المراكز الأخرى لتعزيز معايير المرونة والكفاءة في تنفيذ العمليات والسرعة والاستباقية في تقديم الخدمات. تأتي الزيارة في إطار سعي الهيئة إلى تحفيز وتشجيع رأسمالها البشري، وتكريم المتميزين باعتبارهم قدوة للآخرين لبذل المزيد من الجهود للتطوير والتحسين المستمر، والالتزام بتطبيق معايير منظومة العمل الحكومي، مما يسهم في تعزيز مستويات التميز في كافة خدمات وأعمال الهيئة ضمن منظومة الخدمات الحكومية.