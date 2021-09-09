ملتقى لـ«تراث الإمارات» حول الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

نظم مركز العين النسائي التابع لنادي تراث الإمارات، أمس الأول، ملتقى افتراضياً بعنوان «كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية عن جائحة (كوفيد ـ 19) تزامناً مع عودة الطلبة للمدارس».

شارك في الملتقى الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي في الدولة، والدكتورة منى المطروشي اختصاصية طب الأسرة في عيادة عود التوبة، والدكتورة خلود النعيمي اختصاصية طب الطوارئ في مستشفى توام. وأدار الملتقى الإعلامي حسين العامري.

وقال الدكتور سيف الظاهري، إن عودة الطلاب إلى مدارسهم تصادف انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات، الأمر الذي خفف الضغط على القطاع الصحي، مشيراً إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية لتأمين سلامة الطلبة خلال العام الدراسي.

وأضاف: «قمنا خلال شهر مايو الماضي بوضع بروتوكول خاص لعودة الطلاب، وأطلقنا اللوحات الرسمية من خلال فريق عمل كبير عمل بشكل مكثف لوضع خطة وصلت إلى 85 صفحة ركزنا فيها على الطلبة والكادر التعليمي».

إنجازات كبيرة

من جهتها، تناولت الدكتورة فريدة الحوسني أهمية اللقاح للطلاب، مؤكدة أنهم يعملون على توفير اللقاح لجميع شرائح المجتمع لكونه من أهم العوامل المهمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، مضيفة: «سجلنا إنجازات كبيرة جداً في جميع القطاعات بجهود وتعاون الجهات المعنية والمجتمع». وأكدت الحوسني أن سلامة الأطفال تُعد أولوية، وهناك إقبال كبير على أخذ اللقاح من الأطفال، وأنه تم توفير أطباء لإعطائهم اللقاح داخل المركبة، وتوفير مراكز خاصة لهم دون الاختلاط مع فئة الكبار.

من ناحيتها، قالت الدكتورة منى المطروشي، إن العودة للمدرسة خطوة مهمة لضمان الجودة في التعليم، لكن يجب تعليم الطلاب العديد من الضوابط للوقاية من المرض، وأهمها التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والمحافظة على النظافة، وعدم الازدحام، وتهوية الصفوف جيداً. وعن أهمية اللقاح، أشارت الدكتورة خلود النعيمي إلى أن اللقاح يقلل من الأعراض وحتى في بعض الأحيان لا تظهر أبداً، مؤكدة أن جميع أنواع اللقاحات تقلل نسبة الإصابة بالمرض. وقدمت في الختام نصيحة لأولياء الأمور بالالتزام بالإجراءات التي تم وضعها حفاظاً على سلامتهم، وأن يقوموا بتطعيم أبنائهم بعمر 3 سنوات فما فوق، وتمنت السلامة للجميع مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية.