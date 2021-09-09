حمدان بن زايد: الإماراتية أثبتت جدارتها وتميزها في كل المجالات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي ولصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية بمناسبة فوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما هنأ سموه الدكتورة شيخة الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي لفوزها بمنصب المستشار الإقليمي للاتحاد لغرب آسيا.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «نبارك لرزان المبارك فوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لتكون ثاني امرأة تقود الاتحاد في تاريخه، وفوز د. شيخة الظاهري بمنصب المستشار الإقليمي للاتحاد لغرب آسيا، إنجاز عالمي جديد يضاف لدولة الإمارات وللمرأة الإماراتية التي أثبتت جدارتها وتميزها في كل المجالات».