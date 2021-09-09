«كيوليس ام اتش أي» تتسلم مهام تشغيل وصيانة مترو وترام دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تسلم شركة «كيوليس ام اتش أي لإدارة القطارات وتشغيلها» مسؤولية تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي من شركة سيركو، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية عشرة لتشغيل مترو دبي الذي انطلقت أولى رحلاته في التاسع من سبتمبر 2009، محققاً مؤشرات نجاح عالية في معايير السلامة العالمية والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات وصلت إلى 99.7%، وتجاوز عدد الركاب حتى نهاية شهر أغسطس الماضي ملياراً و706 ملايين راكب.

شهد حفل تسليم وتسلم تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي الذي أقيم في مرآب المترو في الراشدية.. معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور فيل مالم الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط، وبرنارد تباري المدير التنفيذي لمجموعة كيوليس العالمية، والعميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وكنتارو هوسومي المدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وكينجي أوتا النائب الأول للمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة لمنطقة الشرق الأوسط.

وكرم معالي مطر محمد الطاير خلال الاحتفال العميد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، والعقيد محمد العبار نائب مدير إدارة أمن المواصلات، وذلك تقديراً لجهود الإدارة في تعزيز الأمن والسلامة في مختلف وسائل النقل الجماعية، كما كرم فيل مالم الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط وعدداً من موظفي الشركة، وذلك تقديراً لجهودهم خلال السنوات الماضية في تشغيل وصيانة مترو دبي.

وأكد الطاير أن مترو دبي الذي نفذ بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يشكل في وقتنا الحاضر العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب، مشيراً إلى أن النجاح الكبير لمترو دبي تجاوز حدود الإمارة ليصل إلى مختلف دول العالم، حيث أكد مكانة دبي على خريطة العالم، بوصفها مدينة عالمية بامتياز ومركزاً للتجارة والاقتصاد ونمطَ العيش المتقدم، وأضفى المترو بعداً جمالياً آخر يضاف إلى معالم وإنجازات إمارة دبي البارزة، حيث استُخدم فيه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال صناعة القطارات. وقال: إن مترو دبي الذي يعد أطول مشروع مترو في العالم دون سائق ساهم في تعزيز تنافسية إمارة دبي على مستوى العالم ونجاحها في استضافة الأحداث العالمية الكبيرة مثل «إكسبو 2020 دبي» الذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل، كما سجل المترو مؤشرات عالية في الكفاءة التشغيلية والالتزام بدقة مواعيد الرحلات التي وصلت إلى 99.7%.

أهداف مشتركة

قالت ماري انج ديبون الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس الفرنسية: «نشعر بسعادة كبيرة بانطلاق مهام الشركة في تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، ويسعدنا أيضاً الترحيب بانضمام 1800 موظف جديد إلى مجموعة كيوليس، وتجمعنا أهداف مشتركة ممثلة في الالتزام بأعلى معايير السلامة وتقديم خدمة ركاب متميزة والتحرك معاً نحو مستقبل ذكي ومستدام». وأضافت: سنواصل في كل أعمالنا التركيز على عناصر السلامة والجودة والابتكار والاستدامة في إطار السعي لتحقيق غايتنا النهائية وهي ضمان السعادة للمتعاملين من خلال توفير أفضل تجربة ركاب لسكان دبي وزوارها.

من ناحيته قال فيل مالم: «بصفتنا شركة معنية بتقديم الخدمات للجمهور، يتمثل هدفنا في دعم الهيئات والمؤسسات التي نتعامل معها، ونسعى لتقديم خدمات وتجارب عالمية المستوى للمتعاملين، وهو ما قمنا به خلال فترة عملنا في تشغيل مترو وترام دبي». وأضاف: «على مدار الـ 12 عاماً الماضية وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات نجحنا في إطلاق وصيانة وتشغيل اثنين من أنظمة القطارات الأولين من نوعهما في المنطقة، ونعتز بنجاحنا في تسيير نقل 1.7 مليار راكب عبر مترو دبي وتحقيق نسبة التزام بدقة مواعيد بلغت %99.7».