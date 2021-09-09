«صيفنا سعادة» في عجمان يحتفي بفرق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

كرمت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» أمس اللجان التنظيمية وفرق العمل والمساهمين في إنجاح النسخة الثانية، وذلك في مركز «عجمان اكس» بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير مكتب شؤون المواطنين في الديوان الأميري وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة وعلي الشامسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وعبدالعزيز عبدالله مدير البرامج والفعاليات وأعضاء اللجان المختلفة والمؤسسات الإعلامية. وأشاد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بالنجاح الذي حققه البرنامج الصيفي في نسخته الثانية، والذي تحقق بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي الذي يولي الفئات المختلفة في المجتمع عنايته وحرصه لتعزيز قدراتهم وتوفير البرامج التي تحقق تطلعاتهم وتصقل مواهبهم للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير وتنمية القدرات البشرية، موضحاً أن النجاح كان عنواناً مشرفاً لكل الفعاليات والبرامج المتنوعة التي جسدت الاهتمام بالهوية والتراث والابتكار والتميز والمعرفة وكل ما يعكس التطور الذي تشهده الدولة في جميع مرافقها.