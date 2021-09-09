«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 11:08 والمد الثاني عند 23:45 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:25، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 12:27 والمد الثاني عند الساعة 00:51 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزرالثاني عند الساعة 05:30.