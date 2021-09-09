الامارات | اسأل طبيبك.. ما علامات الفتق الإربي لدى الأطفال؟ وما أبرز أسبابه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن اسأل طبيبك.. ما علامات الفتق الإربي لدى الأطفال؟ وما أبرز أسبابه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور فادي الإسكندراني، بأن الفتق الإربي يحدث للأطفال خلال 12 إلى 14 أسبوعاً من نمو الجنين، في منقطة الفخذ، حيث تتشكل الخصيتان أو المبيضان في البطن بالقرب من الكلى، وينتقلان تدريجياً إلى الجزء الأسفل من البطن مع استمرار نمو الطفل، وأبرز أعراضه تتمثل في: التورم والانتفاخ في الفخذ أو كيس الصفن أثناء البكاء أو الاجهاد، تكوين كتلة ناعمة أسفل الجلد، الشعور بألم موضعي في منطقة الفتق. وقال إنه يمكن حدوث هذا النوع في أي عمر، إلا أن ثلث الحالات يظهر عند الأطفال في الأشهر الستة الأولى، وتزداد نسبة حدوثة لدى الأطفال الخدج بنسبة تصل إلى 30%. وذكر الإسكندراني أن علاج الفتق الإربي يتطلب علاجه تدخلاً جراحياً، وينصح بإجراء الجراحة في أسرع وقت لدى الأطفال الخدج قبل أن تتفاقم المشكلة.

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