الامارات | «الخدمات العلاجية» ترفع وعي المجتمع بالعلاج الطبيعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات العلاجية» ترفع وعي المجتمع بالعلاج الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة»، بأنها تنظم فعاليات افتراضية تتضمن نشر مجموعة من الفيديوهات التثقيفية يتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد المجتمع حول أهمية العلاج الطبيعي في مسيرة العلاج لكل الأعمار، وأهميته في التخفيف من الآلام بشكل عام، والتي قد تكون ناتجة عن اتباع نمط حياة خالٍ من الأنشطه الرياضية، مثل النمط الذي فرض على الجميع خلال جائحة «كورونا»، وقلة النشاط الرياضي والمكوث في المنزل معظم الأوقات.

وأوضحت أن الفيديوهات التثقيفية التي يتم نشرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، تتضمن مجموعة من التمارين المفيدة لأفراد المجتمع تبين طرق التنفس العميق التي تسهم في تحسين صحة الرئتين، خصوصاً الأفراد الذين أصيبوا بفيروس «كوفيد-19».

وأشارت إلى أنه تماشياً مع الإعلان عن العودة الكاملة إلى أماكن العمل تعتزم توعية أفراد المجتمع بالتمارين التي يمكنهم القيام بها خلال أوقات العمل، وذلك لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحتهم وتفادي مشكلات الرقبة والظهر الناتجة عن الجلوس المطول.

كما سيتم تنظيم ندوات تدريبية للموظفين لتوعيتهم بأهمية العلاج الطبيعي وتأثيره على المراجعين ونوعية حياتهم، وعرض مجموعة من قصص النجاح التي حققها فريق العلاج الطبيعي في الخدمات العلاجية الخارجية.

وتوفر الخدمات العلاجية الخارجية خدمة العلاج الطبيعي للكبار في كل من مركز الفلاح الصحي ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومركز بني ياس في أبوظبي، وفي كل من مركز اليحر الصحي ومركز الهيلي ومزيد والقوع ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في مدينة العين، بالإضافة إلى المراكز التخصصية للأطفال بمركزي المشرف في أبوظبي والطوية في العين، كما يتم توفير خدمة العلاج الطبيعي لمرضى الرعاية المنزلية.

وتمتاز خدمات العلاج الطبيعي في المراكز الصحية بأنها جزء من منظومة خدمات صحية متكاملة، حيث يشرف على كل حالة فريق يتكوّن من تخصصات مختلفة بحسب حالة المريض، كطبيب العظام.

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