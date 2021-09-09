الامارات | نصيحة طبية.. الاكتشاف المبكر لـ «الجنف»

شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. الاكتشاف المبكر لـ «الجنف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب استشاري جراحة العظام والعمود الفقري للأطفال بمستشفى الزهراء في دبي، الدكتور زيد العبيدي، الآباء والأمهات، بإجراء فحوص دورية على أطفالهم على مدى فترة طفولتهم حتى سنوات المراهقة، بهدف اكتشاف مرض الجنف مبكراً، وهو عبارة عن انحناء غير طبيعي في العمود الفقري.

وأكد أن الاكتشاف المبكر للجنف هو مفتاح العلاج الصحيح، حيث يحول دون وصول الإصابة إلى مرحلة متقدمة، موضحاً أن الأطفال المصابين بالجنف يواجهون صعوبة في التعامل مع الأعراض التي تشمل الألم المزمن وصعوبة ممارسة الأنشطة البدنية وضيق التنفس، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى آثار سلبية على صحتهم العقلية والنفسية.

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