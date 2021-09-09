الامارات | ٍسكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صيدلية

شكا مراجعون للمستشفى الألماني السعودي بمنطقة البرشا في دبي، بطء سير العمل في صيدلية المستشفى، حيث يضطر المراجع إلى الانتظار فترة طويلة للحصول على الأدوية، مطالبين الإدارة بضرورة النظر في الأسباب الكامنة وراء هذا البطء، والعمل على حله مراعاةً لحالة المراجعين الصحية الذين لا يمكنهم في الأغلب الانتظار لفترة طويلة.

إعلانات

شكا سائقون بمناطق مختلفة في دبي انتشار البطاقات الإعلانية الخاصة بمراكز التدليك على اتجاهات مختلفة من زجاجات سياراتهم، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف عمليات الرقابة، ومنع مثل هذه الظاهرة غير الحضارية.

ترويج

شكا عملاء كثرة العروض التسويقية التي يتلقونها من البنوك للترويج لبطاقات الفيزا، مطالبين إدارات هذه البنوك بمراعاة خصوصيتهم كمتعاملين، وعدم استخدام أرقامهم الموجودة في سجلاتهم لأغراض عملية للترويج والتسويق.

رقابة

فوجئت زائرة لمقهى بمنطقة السيليكون في دبي بوجود تراب في أوراق الخس خلال طلبها وجبة إفطار، مطالبة الجهة المعنية بتكثيف الرقابة على المقاهي والمطاعم للتأكد من مدى التزامها بمعايير النظافة.

زحام

تشهد منطقة تضم مجمع مدارس في «البرشاء جنوب» زحاماً شديداً في الفترة الصباحية بمحيط هذه المدارس، يفاقمه تجاوز بعض السائقين من خلال عدم التزامهم بخط السير، ودعا ذوو الطلبة إلى وجود دورية شرطة خلال هذه الفترة لضبط حركة السير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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