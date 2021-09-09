الامارات | «طوارئ الشارقة» يبحث تنظيم فحوص «PCR» للطلبة والكوادر التدريسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ الشارقة» يبحث تنظيم فحوص «PCR» للطلبة والكوادر التدريسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس القائد العام لشرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اللواء سيف الزري الشامسي، الاجتماع الأول لفريق الإشراف على تنفيذ فحوص PCR لفئة الطلاب والهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الإمارة، الذي عقد صباح أمس، بحضور أعضاء الفريق من ممثلي الجهات الحكومية، وذلك في قاعة الريادة بنادي ضباط شرطة الشارقة.

ويأتي تشكيل الفريق تنفيذاً لقرارات القطاع التعليمي المتمثل في عودة النشاط التعليمي للمدارس اعتباراً من بدء العام الدراسي الحالي، ويهدف إلى بحث تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية بشكل يضمن تحقيق مبدأ الكفاءة والفعالية للحد من انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19».

وبحث الاجتماع تنظيم العمل وتسهيل إجراءات فحص الـPCR للفئات المستهدفة من طلبة، ومدرسين، وإداريين وإشراك فرق الخدمات الطبية الخاصة بالمدارس في منظومة الفحوص الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفحوص الطبية للفئات المستهدفة، وتجنب اختلاط الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية بفئات المجتمع في مراكز الفحوص الطبية.

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