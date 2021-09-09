الامارات | طلبات الإسكان في أبوظبي إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الإسكان في أبوظبي إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة أبوظبي للإسكان متعامليها إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها لتقديم طلبات الحصول على الخدمات الإسكانية، والاستعلام عن حالة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.

ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على سلامة المتعاملين، وتوفير الوقت وجهد الحضور الشخصي لمراكز خدمة المتعاملين بالهيئة. وذكرت الهيئة أنه يمكن للمتعامل الاستعلام عن حالة الطلبات من خلال مركز الاتصال التابع للهيئة (026199999) وخدمة الرسائل النصية.

وتأتي المبادرات ضمن جهود الهيئة الرامية لتوفير الممكنات الرقمية المناسبة للمتعاملين من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية للخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

وتسعى الهيئة للاستفادة من أحدث التقنيات والبرامج لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وذلك حرصاً منها على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتفعيل وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير تجربة سهلة وسريعة وآمنة، وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين.

وبإمكان المتعامل الاستفادة من خدمة الرسائل النصية عن طريق إرسال رقم الهوية برسالة نصية من رقم الهاتف المحمول المسجل في نظام الهيئة على الرقم «4668» للاستعلام عن حالة طلبه، كما تتوافر هذه الخدمة أيضاً عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة أبوظبي للإسكان

(www.adha.gov.ae)، وتطبيق الهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى نظام الرد الآلي.

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