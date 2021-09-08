طقس رطب مع تباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئياً تنشط خلاله الرياح أحيانا لتثير الغبار مع تباين في درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع . وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الخميس إلى الإثنين - أن الطقس غداً سيكون رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



ويشهد طقس يوم الجمعة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

أما طقس السبت فسيكون رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس الأحد " رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

ويشهد يوم الإثنين طقساً رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق خاصة غرباً يصبح صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب جنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.