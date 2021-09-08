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تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. 

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:08 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 20:25 . 

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 00:51 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزرالثاني عند الساعة 05:30 . 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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