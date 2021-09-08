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الامارات | الإمارات تقدم 78,495 جرعة لقاح كوفيد19

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ابوظبي ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 78,495 جرعة لقاح كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة عن 78,495 جرعة لقاح كوفيد19 تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 18,636,711 بمعدل توزيع 188.43 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 89.33% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 78.12% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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