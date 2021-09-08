الامارات | 12 عاما على افتتاح "مترو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عاما على افتتاح "مترو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصادف اليوم الذكرى الثانية عشرة لتشغيل مترو دبي الذي يعد واحداً من أشهر وأفضل محطات المترو على مستوى العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتح مترو دبي في التاسع من شهر سبتمبر عام 2009 في تمام الساعة التاسعة وتسع دقائق وتسع ثواني.

يعد مترو دبي واحداً من أشهر وأفضل محطات المترو على مستوى العالم، إذ يوفر العديد من المرافق والخدمات للركاب، مثل الإنترنت المجاني والمقصورات الخاصة والتسهيلات للركاب من أصحاب الهمم، كما عملت حكومة دبي على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة التي تتوافق مع المعايير العالمية لتحظى برحلة لا مثيل لها.

يوصل مترو دبي الركاب إلى مختلف المناطق بسهولة وسرعة فائقة، كما يتميز بالتكلفة البسيطة التي تجعله من وسائل النقل العام المفضلة لدى العديد من سكان دبي.

وسجل مترو دبي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2011، حيث بلغ طوله 52 كيلومتراً.

يبلغ المجموع الكلي لقطارات مترو دبي 79 قطاراً، كل واحد منها قادر على استيعاب 650 راكب.

ويوفر مترو دبي العديد من المرافق والمنشآت والخدمات للركاب مثل:

- خدمة لإنترنت المجاني، التي تتيح تغطية كاملة لاتصالات الهاتف المتحرك.ودخول إلى الإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو.

- أكثر من 3000 كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة.

- وحدة شرطة خاصة لمراقة الأمن والسلامة.

- نظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ.

كما يراعي مترو دبي إحتياجات وراحة جميع الركاب، حيث توجد مجموعة من الخدمات المتوفرة لسهولة الوصول للجميع مستخدمي المترو، مثل:

- مسارات إرشادية بارزة على الأرضيات لتوجيه ذوي الإعاقة البصرية.

- إشارات تحذير مسموعة ومرئية واضحة عند فتح وإغلاق الأبواب المؤدية إلى القطارات.

-الكراسي المتحركة: أماكن خاصة لمستخدمي كراسي العجلات على جميع القطارات.

- مصاعد تصل إلى جميع مستويات المحطة.

-معلومات إرشادية وافية تعرض على الشاشات الموزعة.

ويشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات كانت افتتحت، أخيرا، محطتين جديدتين في مسار إكسبو 2020 المكون من سبع محطات، بطاقة استيعابية تصل إلى 11555 راكباً في الساعة، وتم تشغيل الخدمة في كل من محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو الكائنة في موقع الحدث العالمي المزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.

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