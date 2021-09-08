افتتاح مستشفى محمد بن زايد في أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

ثمّن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الدور الريادي الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم جهود الدولة للتصدي لجائحة «كورونا»، وذلك في إطار المحافظة على صحة جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس.

سعود المعلا خلال افتتاح المستشفى بحضور راشد المعلا (الصور من وام)

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي في إمارة أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، يرافقه سمو ولي عهد أم القيوين والحضور، بجولة تفقدية في المستشفى التخصصي، واستمع إلى شرح من المختصين حول استراتيجيات وإجراءات العمل بالمستشفى، واطلع على الاستعدادات التي تم اتخاذها من خلال تزويد المستشفى بجميع المعدات والأدوات الطبية اللازمة وجاهزية الطاقم الطبي من اختصاصيين وأطباء وممرضين لعلاج الحالات التي ستتم إحالتها إلى المستشفى، ليشكل بذلك إضافة مهمة للمستشفيات العاملة في الإمارة.

.. وسموه يزيح الستارة عن لوحة التدشين

وأبدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا إعجابه بمنظومة العمل المتكاملة التي تم إعدادها لتأكيد أعلى مستويات كفاءة العمل في المستشفى، وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية في الدولة في هذا الصدد، موجهاً الشكر للكوادر الطبية من أطباء وأطقم تمريض ومساعدين، وكذلك للإداريين وجميع فرق العمل الميداني، حيث تمثل جهودهم الركيزة الأولى للنجاح في التصدي لهذه «الجائحة»، متمنياً سموه لهم جميعاً السلامة والتوفيق والنجاح في مهامهم.

سعود المعلا يتفقد أقسام المستشفى بحضور راشد المعلا

وفي نهاية الجولة، قام صاحب السمو حاكم أم القيوين بتكريم الجهات التي أشرفت على إنجاز مشروع مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي في إمارة أم القيوين.

ويأتي افتتاح هذا المستشفى ضمن عددٍ من المستشفيات التخصصية التي تم إنشاؤها في إمارات الدولة كافة، حيث تم تنفيذها من قبل شركة طموح للخدمات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

سعود المعلا يكرّم الجهات

ويضم المستشفى 232 سريراً، منها 54 سريراً مخصصاً للعناية المركزة، و178 سريراً للحالات المتوسطة والخفيفة، حيث تم تزويد هذا المستشفى بكوادر طبية مدربة وأحدث الأجهزة والمعدات للتعامل مع جائحة «كوفيد- 19». كما قام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، بافتتاح مركز الفحص والتطعيم في منطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين والذي يُعد إضافة مهمة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية لأعداد المسوحات اليومية، وتعزيز جهود الدولة لتقديم التطعيم والجرعات التعزيزية لأكبر شريحة وفي فترة زمنية قياسية.

سعود المعلا يطّلع على المستشفى

حضر الافتتاح الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وعدد من المسؤولين.