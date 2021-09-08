تدشين المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبـي (الاتحاد)

دشنت سلطة واحة دبـي للسيليكون ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة الفضاء المداري أوربيتال سبيس، المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية فـي مركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، وذلك فـي إطار دعم مبادرة «برمج فـي الفضاء» التي تتيح للطلبة وهواة التكنولوجيا اختبار برمجة وإدارة الأقمار الصناعية العاملة.

شهد حفل التدشين ذياب الرشيدي، القنصل العام للكويت فـي دبـي والإمارات الشمالية، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفـيذي لسلطة واحة دبـي للسيليكون، والمهندس سالم حميد المري نائب المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء والمهندس عدنان الريس مدير برنامج «المريخ 2117» فـي مركز محمد بن راشد للفضاء والدكتور بسام الفـيلي، مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري، والدكتور نيكولا بيتيو المدير التنفـيذي للبحوث التطبيقية والابتكار وريادة الأعمال بكليات التقنية العليا.

وقال الرشيدي: «إن منجزات دولة الإمارات العربية المتحدة فـي مجالات الفضاء والتكنولوجيا تشكل فخراً لكل خليجي وعربي، وهذا الإنجاز الجديد هو حلقة فـي سلسلة مستمرة من النجاحات المرتبطة باسم الإمارات، ونحن واثقون بأننا سنرى مزيداً من الإنجازات الإماراتية».

وأضاف: «يضطلع الشباب العربي بدور أساسي فـي رسم مستقبل البلاد العربية، وهذه المحطة الأرضية للأقمار الصناعية التعليمية تسهم فـي دعم مسيرتهم العلمية والمعرفـية والارتقاء بها إلى مستويات أعلى».

من جانبه، قال الدكتور جمعة المطروشي: «للمرة الأولى فـي العالم العربي سيتمكن الطلبة والهواة ورواد الأعمال من وضع برمجيات وخوارزميات واختبارها عملياً على أقمار صناعية موجودة فـي مداراتها الفضائية حول الأرض، مما يمنحهم القدرة على تنفـيذ مشاريعهم واختبار فعاليتها، بما يضمن تحضير جيل جديد من الخبراء فـي مجال التحكم بالأقمار الصناعية».

وأضاف المطروشي: «يُعد هذا الافتتاح إنجازاً جديداً يضاف لمركز دبـي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) الذي سيتيح للمبرمجين وطلبة العلوم فـي المنطقة تحقيق قفزة نوعية من خلال نقلهم من الإطار النظري إلى الإطار العملي. كما ستمكن هذه المحطة الجديدة شبابنا من إتقان هذه التكنولوجيا والمساهمة فـي لعب دور مهم فـي قطاع تكنولوجي ساهم فـي تقدم البشرية من خلال إيجاد حلول عملية لقضايا مصيرية». بدوره، قال المهندس عدنان الريس، مدير برنامج «المريخ 2117» فـي مركز محمد بن راشد للفضاء: «نواصل فـي مركز محمد بن راشد للفضاء، عقد شراكات استراتيجية فعّالة تساعدنا فـي تحقيق أهداف مشروعاتنا وبرامجنا المختلفة. ويأتي تدشين هذه المحطة اليوم كخطوة مهمة تدعم منصة مشاريع الفضاء، كما تدعم تحقيق أحد أبرز أهداف مشروع المريخ 2117، الذي يتمثل فـي دعم وتعزيز قطاع صناعة الفضاء من خلال تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات تعمل فـي مجال الفضاء وتطور تقنيات فضائية متقدمة والتي ستساهم فـي بناء قطاع فضائي مستدام فـي الدولة».