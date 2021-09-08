سيف بن راشد المعلا : وثيقة مبادي الخمسين تجسد الطموح الاستراتيجي لحكومة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

ثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين إطلاق وثيقة مبادئ الخمسين، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تؤكد على الرؤية الاستشرافية للحكومة في تجديد نهجها التنموي في القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من خلال تسخير كافة الإمكانات لمجتمع أكثر ازدهاراً في كافة القطاعات واقتصاد مستدام، وتعزيز للعلاقات الدولية، ودعم أسس السلام في العالم أجمع.