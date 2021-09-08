عبدالله النعيمي: مبادرات مشاريع الـ 50 تسعى لتحقيق التنمية المستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، على حرص الدائرة وسعيها الدائم والمتواصل لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة في إطلاقها مبادرة مشاريع الـ 50، والتي تهدف إلى مواكبة التكنولوجيات الحديثة، واستدامة وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواءً على مستوى المشروعات الوطنية أو في المجالات الصناعية. وأوضح النعيمي أن مبادرات مشاريع الـ 50 تسعى لجذب المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات، ولتحقيق التقدم التقني والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى استعداد دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إلى تقديم كل ما لديها من موارد وطاقات، من أجل المساهمة بفعالية في دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي.