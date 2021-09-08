طلبة جامعة أبوظبي يستعرضون مشروعات بحثية مبتكرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة أبوظبي في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للمرأة العربية في الحوسبة الذي نظمته جامعة الشارقة مؤخراً، حيث شهد المؤتمر الذي أُقيم افتراضياً مشاركة ستة فرق تجمع طلبة بكالوريوس ودراسات عليا في برامج علوم الحاسوب وتكنولوجيات المعلومات والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب والهندسة الطبية الحيوية. وشاركت الفرق بمشروعات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الموزعة و«إنترنت الأشياء».

وعرضت الفرق المشاركة من جامعة أبوظبي، التي يشرف عليها البروفيسور مراد الهادف، أستاذ ورئيس قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة، والدكتورة هبة إسماعيل الأستاذة المساعدة في علوم الحاسوب في الجامعة، أربع أوراق بحثية في المؤتمر، بما في ذلك مشروع «جسور: جهاز اتصال يمكن ارتداؤه للصم والمكفوفين» طورته الطالبات فاطمة عبدالماجد وحمدة فصلا وهدى خفاجي، ومشروع «إطار تحليل المشاعر والآراء حول نظام التعليم عن بُعد في دولة الإمارات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي طورته الطالبات دانا وهبي وهاجر المسكري وخلود الصريدي وأحمد الحمادي. وأخيراً مشروع «روبوت المساعد الآلي لدعم مرضى كورونا» الذي طورته الطالبات فرح شيخ وعروبة خالد، ومشروع «روبوت المستشار الأكاديمي بدون خادم»، الذي طورته الطالبات روان الأبيض وندى حسين وسلمى عبد الحليم، ويضع كل مشروع حلولاً لعدد من تحديات الحياة اليومية من خلال استخدام وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتقنيات المتقدمة كالحوسبة بدون خادم.

حلول

قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «كجامعة تشجع الإبداع والابتكار، استطاع طلبتنا أن يقدموا حلولاً من (خارج الصندوق) عبر توظيف أحدث التقنيات المتقدمة. ففي كلية الهندسة، نسعى إلى توفير نخبة من الرواد القادرين على وضع حلول مبتكرة لبعض التحديات الهندسية الأكثر تعقيداً. واستطعنا خلال مشاركتنا في المؤتمر، أن نستعرض العمل الاستثنائي لطلبتنا والتزامهم بالتعلم والنمو والازدهار في عالم من التكنولوجيا». ومن جهتها، قالت رئيسة المؤتمر، الدكتورة منار أبو طالب، أستاذة علم الحاسوب في جامعة الشارقة: «سعداء برؤية مستوى تطور وجودة الأوراق البحثية هذا العام، حيث تمهد هذه المؤتمرات الطريق لإلهام جيل جديد من القيادات النسائية في مجال الحوسبة».

