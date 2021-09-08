طقس اليوم صحو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 14:33، والمد الثاني عند 01:54 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 19:41.