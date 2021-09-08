«قضاء أبوظبي» تختتم الدورة الثانية من «المدربين القضائيين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة الثانية من البرنامج التأسيسي لتدريب المدربين القضائيين، بمشاركة 12 من السادة أعضاء الهيئة القضائية الراغبين في ممارسة مهام التدريب القضائي، بينهم اثنان من العنصر النسائي القضائي.

ويأتي اعتماد برنامج تدريب المدربين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في ترسيخ مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني. وفي إطار الخطة التدريبية المتكاملة التي اعتمدها المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، لإعداد مدربين قضائيين وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضحت أكاديمية أبوظبي القضائية، أن البرنامج الذي تم تنفيذه عبر 96 ساعة تدريبية، استهدف بناء جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التطورات المعاصرة، عبر تزويدهم بمهارات تصميم الدورات والورش والحقائب التدريبية، إضافة إلى مهارة إدارة الجلسات التدريبية الافتراضية واستخدام التقنيات الحديثة لممارسة التدريب الافتراضي. وبالتالي المساهمة في تحقيق الأكاديمية للريادة في مجال التدريب القضائي عن بعد على المستويين الوطني والدولي.