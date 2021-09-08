ندوة افتراضية في شرطة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز البحوث بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، ندوة افتراضية بعنوان: «المشاريع المستقبلية لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة»، بمشاركة العميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، والدكتور جيد راين المدير التنفيذي بالإنابة بكليات التقنية العليا، والدكتور جمعة النعيمي عميد الشؤون الأكاديمية.

ورحب العميد الدكتور خالد حمد الحمادي بالمشاركين بالندوة، وتحدث عن وظائف المستقبل وأهمية توجه الطلبة نحو تعزيز مهاراتهم خاصة التقنية منها والإنسانية، مؤكداً على أهمية التعاون، وتوثيق العلاقات بين القيادة العامة لشرطة الشارقة وكليات التقنية العليا، وكافة المؤسسات في المجتمع بما يحقق المصالح المشتركة.