«السعادة وجودة الحياة» بشرطة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)



هنأ اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، المساعد أول أحمد عبدالله النقبي من الإدارة العامة للعمليات الشرطية، على إصداره الثالث لكتاب دروازة الحياة «السعادة وجودة الحياة»، مثنياً على جهوده المبذولة ومثابرته في سبيل المعرفة والابتكار.

واستعرض الكاتب في كتابه موضوعات حول جودة الحياة التي تعتبر من أولويات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، استعداداً للخمسين سنة القادمة، كما تناول الكاتب الدور البارز للقادة العاملين في مختلف الميادين في تحقيق جودة الحياة في بيئة العمل.