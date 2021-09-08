خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد .. بلينكن يشيد بدعم الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من معالي أنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة، والذي أشاد بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات لجهود الإجلاء من أفغانستان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والأوضاع في أفغانستان والجهود الإقليمية المبذولة لترسيخ دعائم شرق أوسط أكثر سلماً وازدهاراً وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون والتنسيق بين البلدين بالمجالات كافة.

كما أكد سموه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الإغاثة الدولية في جمهورية أفغانستان الشقيقة والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبه أشاد معالي أنتوني بلينكن بالنمو المستمر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصُعد.