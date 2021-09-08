صقر غباش يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري علاقات الصداقة والتعاون البرلماني

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية القائمة بين المجلسين وتعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات الدولية لا سيما حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما اليوم في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد حالياً في فيينا وحضره معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وسارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد معالي صقر غباش عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووجه معالي صقر غباش دعوة لمعالي الدكتور حنفي جبالي لزيارة دولة الإمارات ومعرض إكسبو 2020 وأكد أهمية تعزيز أسس التعاون المشترك في مجالات العمل البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري، بما يواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ولتبادل الرأي والمشورة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وخصوصاً في المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية.

وشدد معالي صقر غباش ومعالي الدكتور حنفي جبالي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين الذي يعد نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي بما يخدم القضايا العربية والإسلامية لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية، وأكدا أهمية التنسيق العربي لتكون المجموعة العربية في الاتحاد فاعلة ويكون صوتها مسموعاً في الدفاع عن القضايا العربية.

وأكد رئيسا المجلسين أهمية التعاون والتنسيق البرلماني في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كوفيد- 19»، ودعم عملية التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم.

من جانبه رحب معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي بقبول الدعوة لزيارة دولة الإمارات مؤكداً متانة علاقات الأخوة والصداقة المتجذرة والراسخة التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين، وأشاد بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى عربياً ودولياً في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وثمن الدور الذي يقوم به معالي صقر غباش من خلال رئاسته للاتحاد البرلماني العربي والتنسيق لتوحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا العربية. وتناول اللقاء أيضاً القضايا المطروحة على أجندة مؤتمر رؤساء البرلمانات والقمة العالمية لمكافحة الإرهاب.