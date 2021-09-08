الامارات | «الصحة» تقدّم 102.8 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدّم 102.8 ألف جرعة من لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 102 ألف و868 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 18 مليوناً و558 ألفاً و216 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 187.64 جرعة لكل 100 شخص. وأفادت الوزارة بأن ذلك يأتي تماشياً مع خطتها في توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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