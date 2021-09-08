الامارات | حاكم أم القيوين يفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين يفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثمّن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الدور الريادي الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دعم جهود الدولة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار المحافظة على صحة جميع الأفراد من مواطنين ومقيمين، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي في إمارة أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

واطلع سموه على استعدادات المستشفى وجاهزيته لعلاج الحالات التي ستتم إحالتها إلى المستشفى، ليشكل بذلك إضافة مهمة للمستشفيات العاملة في الإمارة.

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