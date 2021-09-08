الامارات | 216 مخالفة بحرية في الشارقة خلال 8 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 216 مخالفة بحرية في الشارقة خلال 8 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن ضبط 216 مخالفة بحرية في مدينة الشارقة، منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكدت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، هنا سيف السويدي، أن فرق الهيئة المختصة تنفذ المهام الموكلة لها بدقة واحترافية عالية، كما ترصد وتحرر المخالفات للأشخاص غير الملتزمين بالقرارات الصادرة بشأن حماية البيئة البحرية، بما يؤكد أهمية وضرورة الالتزام ببنود قانون تنظيم ممارسة هواية الصيد الترفيهي، الذي جاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة، والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، والحد من القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات، من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، والإضرار بالحياة البحرية، أو المساس بمشهدها الجمالي.

ونوهت بأن الهدف من ضبط المخالفين وتحرير العقوبات المفروضة، هو الالتزام بالقانون وتأكيد أهمية الوعي البيئي لأفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الفرق المختصة توضح دورياً التعليمات، وتعمل على ترسيخ الوعي البيئي في المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة ورؤيتها بالحفاظ على البيئة.

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