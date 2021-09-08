الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مواقف

لاحظ سائقون قيام البعض بترك مركبته بصورة خاطئة في مواقف المراكز التجارية، بما لا يسمح لمركبة أخرى بالوقوف بجوارها، مطالبين القائمين على تلك المراكز بتنبيه أصحاب هذه السلوكيات بتعديلها ومراعاة حقوق الآخرين.

حجر

تفاعل مواطنون ومقيمون، أخيراً، مع قرار إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعّمين القادمين إلى أبوظبي، مؤكدين أنه يعزّز الثقة بأهمية التطعيم وعودة حركة السفر إلى طبيعتها، والقضاء على فيروس «كورونا».

سرعة

اشتكى سائقون من السرعة الجنونية لبعض السائقين في شارع دبي - العين، وذلك على الرغم من كثرة أعمال الطرق، مطالبين بتغليظ العقوبة عليهم، نظراً لما تشكله سلوكياتهم المتهورة من خطر على سلامتهم وسلامة الآخرين في الطريق.

عربات

طالب متسوّقون في جمعية الاتحاد التعاونية فرع العوير، بزيادة الاهتمام بنظافة عربات التسوّق، حيث إن كثيراً منها تتجمع فيها أوساخ شديدة، ما يخالف الالتزام بالإجراءات والإرشادات الاحترازية لتنجب الإصابة بفيروس «كورونا».

وكالة

اشتكى صاحب مركبة تعرّضت لحادث من إقدام الوكالة على استبدال قطع الغيار التالفة بأخرى مستعملة، وعندما اشتكى تذرع الفنيون بأن بوليصة التأمين لا تنص على استبدال التالف من القطع بأخرى جديدة، وبعد أن تم لفت نظرهم إلى التقدم بشكوى لهيئة التأمين ضدهم تراجعوا وأعادوا السيارة لإحلال قطع جديدة محل المستعملة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229955 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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