الامارات | "الطوارئ والأزمات" تحدث بروتوكول إعادة فتح المساجد .. وتعتمد تطبيقات "كورونا" الخليجية لدخول الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات" تحدث بروتوكول إعادة فتح المساجد .. وتعتمد تطبيقات "كورونا" الخليجية لدخول الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها تحديث بروتوكول إعادة فتح المساجد والمصليات في الدولة، وإجراء الفحوصات المخبرية PCRلجميعالطلبة والكوادر الإدارية والأكاديمية والفنية من فئة المطعمين مجاناً كل 30 يوم في جميع المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة، بالإضافة إلى اعتماد تطبيقات كوفيد 19 الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي والمعتمدة من وزارة الصحة في كل دولة للدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لتسهيل الحركة والتنقل، مشيرة إلى تبوأ الإمارات صدارة الدول عالمياً في نسبة الحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد 19 من إجمالي السكان، واحتلال للمرتبة 15 عالمياً في مرونة التعامل مع جائحة كوفيد- .

وتفصيلاً، أكدالمتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،الدكتور سيف الظاهري، على مرونة وجاهزية الدولة لمواجهة كافة الظروف الاستثنائية، وذلك بفضل النهج الاستباقي في مواجهة التحديات ودعم القرارات بناءً على قراءة ودراسة الظروف ووضع الخطط والاستراتيجيات لاحتواء تداعيات الجائحة، مشيداً بالدور الإعلامي الوطني الذي تعامل مع الجائحة بنزاهة وشفافية مطلقة وعكس الرسائل الاستراتيجية للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، الأمر الذي أبرز النموذج الإماراتي بكفاءة واحترافية عالية.

وقال الظاهري: " وفقاً لمؤشر بلومبرغ لقياس مرونة التعامل مع جائحة كوفيد-19، جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول إقليميا واحتلت المرتبة 15 عالمياً بتقدمها 3 مراتب منذ يوليو الماضي، كما بين موقع Our World in Dataأن دولة الإمارات جاءت في صدارة الدول عالمياً في نسبة الحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد 19 من إجمالي السكان كما كانت أيضا في الصدارة عالميا في معدل توزيع الجرعات لكل 100 شخص وذلك عن الدول التي يتجاوز سكانها مليون نسمة مما يعكس نجاح استراتيجية دولة الإمارات في توفير اللقاحات لمختلف فئات المجتمع بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية".

وأضاف الظاهري: " تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية والوصول إلى التعافي، يكمن في كفاءة وفاعلية أدوار ومسؤوليات كافة القطاعات المعنية في إدارة الجائحة، وقد ولمسنا خلال الفترة الماضية مدى التكامل والترابط الاستراتيجي بين كافة القطاعات، بتزامن وتوازن أدى إلى تحقيق المستهدفات ضمن الخطط الاستباقية، مت ساهم في انخفاض نسبة كبيرة من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الدولة".

وتابع: " نرى اليوم ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة والجهود التي عملت عليها اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة التعافي من جائحة كوفيد-19 برئاسة الدكتور سلطان الجابر لتحقيق العودة الآمنة للحياة الطبيعية، حيث وضعت اللجنة خطة استراتيجية شاملة بمؤشرات أداء لمرحلة ما بعد كوفيد-19 لجميع القطاعات المستهدفة، وذلك بهدف قياس أداء عمل الجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق العودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة"، مشيراً إلى مبادرة اللجنة بالربط الالكتروني للمؤشرات والإحصائيات الرقمية، وتحديد العوامل المالية والاقتصادية اللازمة لدعم مرحلة التعافي في الدولة.

وقال: "بهدف تسهيل الحركة والتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي يسرنا الإعلان عن اعتمد تطبيقات كوفيد 19 الخاصة بهذه الدول والمعتمدة من وزارة الصحة في كل دولة للدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم استخدام هذه التطبيقات لإثبات حالة التطعيم والفحوصات من خارج الدولة مع التزام القادمين من دول مجلس التعاون بجميع البروتوكولات الخاصة بدخول الدولة يشمل ذلك إجراء فحص PCRحسب البروتوكولات الموضوعة مع ضرورة إبراز النتائج"، مشيراً إلى أنه ا سيتم السماح باستخدام هذه التطبيقات لدخول أي مواقع تعمل بنظام المرور الأخضر بشرط ألا يكون قد على الجرعة الثانية وفقاً لنوع اللقاح أكثر من 6 أشهر أو حاصل على الجرعة الداعمة حسب المدة الزمنية المعتمدة في هذه الدول.

وكشف الظاهري، عن تحديث بروتوكول إعادة فتح المساجد والمصليات في الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التعافي المستدام في كافة القطاعات، نعلن أيضاً عن سيتم السماح بتقليص المسافة بين المصلين من مترين إلى متر ونصف المتر، مع استمرار العمل في غلق أماكن الوضوء والمصليات في الطرق الخارجية، مشيراً إلى أن صلاة الجنازة، سيتم السماح لخمسين مصلي فقط لإقامة الصلاة مع التأكيد على أن حالة الوفاة غير مرتبطة بالإصابة بكوفيد-19.

​فحص شهري مجاني

أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،الدكتور سيف الظاهري، أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التربية والتعليم تقرر إجراء الفحوصات المخبرية PCRلجميعالطلبة والكوادر الإدارية والأكاديمية والفنية من فئة المطعمين مجاناً كل 30 يوم في جميع المنشآت التعليمية الخاصة والحكومية في الدولة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مراكز الفحص التي ستقدم الفحص مجاناً لهذه الفئة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعين التعليمي والصحي بالإضافة إلى توفيره في المنشآت التعليمية.

وكشف الظاهري، عن نتائج دراسة أجريت لمعرفة مدى رغبة أولياء الأمور بعودة أبنائهم إلى مقاعد الدارسة أن نسبة المؤيدين للتعلم الحضوري 73% مقابل 27% يفضلون التعلم عن بعد"، مشيراً إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً في نسبة التعلم الحضوري حيث وصلت النسبة إلى أكثر من 37% مقارنة بالعام الماضي الذي كان 11%، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في المرحلة القادمة مع ارتفاع نسبة المطعمين من الطلبة.

ولفت إلى أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن نسبة المطعمين من طلبة المدارس بلغت 36% فيما وصلت نسبة التطعيم للكوادر الإدارية والأكاديمية والخدمية 89.5%، ما يُعد مؤشر إيجابي يعكس مدى الإقبال على التطعيم ويرفع من نسبة أمان البيئة التعليمية، ناصحاً ذوي الطلبة والكادر التعليمي والأكاديمي بالمسارعة في أخذ التطعيم المتوفر في العديد من المراكز في مختلف إمارات الدولة لضمان توفير بيئة آمنة للتعلم واكتساب المعرفة بكل المقاييس مع التأكيد على جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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