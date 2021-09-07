تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبة ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 08:07 والجزر الثاني عند الساعة 19:41 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 04:53.