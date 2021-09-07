الامارات | «الصحة» تضيف مركزين جديدين لفحص الـ PCR بدبي لطلبة المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تضيف مركزين جديدين لفحص الـ PCR بدبي لطلبة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن إضافة مركزين جديدين لفحص PCR لطلبة المدارس، في دبي هما مركز هو العنز الصحي، ومركز القصيص الصحي.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة «كوفيد-19» وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة أفراد المجتمع، والذي يعكس كفاءة وقدرات المنظومة الصحية وممارساتها الوقائية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت هيئة الصحة بدبي، أن خدمات فحص (كوفيد-19) مجانية للمواطنين من طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مراكز صحة دبي.

وأكدت الهيئة أن الفحص ليس مطلوباً لطلبة التعليم الخاص في دبي، كما أن الفحص في جميع مرافق الهيئة يتم وفق مواعيد مسبقة.

وطالبت الراغبين في الحصول على خدمة الفحص، بالدخول إلى تطبيق الهيئة، واتباع الخطوات اللازمة لحجز الموعد.

وتتوزع المراكز الصحية التي توفر فحوص «كوفيد-19» في 20 مركزاً صحياً في الشارقة، وتشمل مراكز الرفاع والشارقة والخالدية والحمرية والذيد والمليحة والمدام والثميد ودبا الحصن والنحوة وخورفكان والبطائح ونزوى وتعزيز صحة الأسرة، ووادي الحلو.

كما تشمل قائمة المواقع الخارجية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لفحص «كوفيد- 19» في الشارقة رامز مول وضاحية سهيلة والصجعة مول وخيمة مركز واسط بالإضافة إلى خيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى الثامنة مساء.

وفي عجمان يوجد ستة مراكز تضم أربعة مراكز رعاية صحية أولية في كلٍ من مركز مزيرع الصحي والمنامة والمدينة ومشيرف وقاعة البيت متوحد وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى الثامنة مساء.

وبلغ عدد المراكز في إمارة أم القيوين 4 مراكز منها 3 مراكز رعاية صحية أولية وهي مركز الخزان وفلج المعلا والراعفة وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء وفي إمارة رأس الخيمة بلغ عدد المراكز الصحية التي تقدم فحص «كوفيد-19» لطلبة المدارس 17 مركزاً تشمل 15 مركز رعاية صحية وهي، المعيرض والجزيرة والدقداقة والظيت والحمرانية والمنيعي ووادي اصفني وكدرا وشوكة وسيف بن علي والنخيل وشمل وجلفار والجير.

كما يتوفر الفحص في قاعة اكسبو رأس الخيمة وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

ويبلغ عدد المراكز المتوفرة لخدمة الفحص في إمارة الفجيرة 16 موقعاً منها 11 مركز رعاية صحية وهي مراكز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة والقرية ومربح وقدفع والبدية وضدنا والحلاة والطويين والخليبية ووادي السدر والسيجي.

وتضم قائمة المواقع الخارجية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع لفحص «كوفيد -19» في الفجيرة مركز اكسبو دبا وقاعة العروبة واكسبو الفجيرة وقاعة البيت المتوحد وخيمة المسح الوطني التابعة لشركة صحة أبوظبي من السبت للخميس من 8 صباحاً إلى 8 مساء ويوم الجمعة من 10 صباحاً إلى 8 مساء.

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