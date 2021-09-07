الامارات | في ذكرى ميلاده.. وسم #خليفة _بن_ زايد يتصدر .. "كل عام ونبض الإمارات بخير"

شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاده.. وسم #خليفة _بن_ زايد يتصدر .. "كل عام ونبض الإمارات بخير" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد سموه، والتي تصادف اليوم، 7 سبتمبر.

وهنأ المغردون رئيس الدولة في يوم ميلاده، معبرين، من خلال الوسم، عن حبهم وفخرهم بسموه، وتقديرهم له ولكل الجهود التي بذلها، خلال مسيرته، في سبيل بناء ونجاح الدولة، وتوفير الراحة والأمان لمواطنيها والمقيمين عليها.

وعايد مغردون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأجمل عبارات التهنئة، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية، فقال أحدهم: "كل عام و الامارات بخير و فخر و زهو بك يا خير خلف بخير سلفً … ربي يحفظك بعينه اللتي لا تنام من كل حاسد و كل شر و تبقى لنا ذخر و سند".

وقال آخر: "كل عام ومجدنا بوجودك يتجدد وكل سنة ونحن بإلهامك نسارع الخطى نحو المستقبل".

ووصف مغردون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بـ "نبض الإمارات"، فقالت إحدى المغردات: "الله يحفظك ويمدك بالصحة والعافية وطول العمر يارب العالمين"

وقال آخر: "كل عام ونبض الإمارات بخير".

فيما وصف آخرون صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بـ "نور الديار"، فقال أحدهم: "كل عام وأنت للمجد عنوان.. عامك سعـيد يا نور الديار".

وأكد مغردون على أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هو مصدر الفخر والأمان والعز لهم، وأنه مصدر سعادتهم وإلهامهم، فقال أحدهم: "جعل تبطي سنينك يا فخرنا وعزّنا".

وقال آخر: "كل عام وأنت يا روح الروح بخير.. كل عام وأنت للمجد عنوان.. كل عام وأنت روح الوطن.. كل عام وأنت ملهمنا.. كل عام وأنت مصدر سعادتنا.. كل عام وأنت السند والأب والقائد.. كل عام وأنت الخير لكل عام يا بو سلطان".

من جهتهم قال مغردون إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هو صانع الأمجاد التي تتجدد في كل عام، وإنه القائد الذي يقود البلاد بخطوات متسارعة نحو المستقبل، فقال أحدهم: "كل عام ومجدنا بوجودك يتجدد وكل سنة ونحن بإلهامك نسارع الخطى نحو المستقبل.. كل عام وقائد ونبض الامارات بخير".

وقال آخر: "أطال الله بعمر قائدنا الشيخ خليفة.. يكبر بك التاريخ و الأمجاد".

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