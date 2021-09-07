الامارات | 135 دولة استفادت من المساعدات الإماراتية لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 135 دولة استفادت من المساعدات الإماراتية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن الدعم الإماراتي للمجتمع الدولي خلال جائحة (كوفيد- 19)، تضمن إرسال 2062 طناً من الإمدادات الطبية، من بينها 4.25 ملايين طن من معدات اختبار PCR ،2110 جهاز تنفس اصطناعي. حيث استفادت من هذه المساعدات 135 دولة، بينما تلقت 117 دولة مساعدات من مستودعات المنظمات الدولية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية «التأهب للجوائح في بلدان إقليم شرق المتوسط: الحقائق والفرصة».

وتفصيلاً، عقد مركز أبوظبي للصحة العامة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط ندوة افتراضية تناولت موضوع «التأهب للجوائح في بلدان إقليم شرق المتوسط: الحقائق والفرصة»، وذلك بالتعاون مع الفريق المستقل المعني بالتأهب والاستجابة للجائحة (IPPPR)، ولجنة لانست - المعهد السويدي للتحول الصحي العالمي (Lancet-SIGHT) المعنية بتحقيق السلام في المجتمعات.

وأكد مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة مطر سعيد النعيمي، خلال مشاركته في جلسة «الاتفاقية الإطارية الدولية حول التأهب والاستجابة للجائحة»، على أهمية إرساء نظام دولي قوي للتأهب لمواجهة أخطار الأمراض المستقبلية، مشيراً إلى دور دولة الإمارات تحت قيادتنا في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي، حيث وضعت سلامة الفرد وصحة المجتمع في مقدمة الأولويات وبذلك أصبحت نموذجاً استثنائياً يحكي قصة نجاح ملهمة، وقال: «هذه الندوة تمثل إضافة نوعية لما حققته الدولة من إنجازات في مواجهة الجائحة، حيث مكنتنا من تسليط الضوء على رؤية القيادة للتعامل مع الجائحة منذ اليوم الأول وصولاً إلى يومنا هذا».

وأشار الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إلى أن دولة الإمارات تبنت واحدة من المبادرات المتميزة وهي «مبادرة كوفاكس» دعماً لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لملياري جرعة من لقاحات (كوفيد-19) على الدول النامية، حيث ساهمت البنية التحتية الجاهزة بمطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة لمبادرة أبوظبي «ائتلاف الأمل» والتي سيستفيد منها أكثر من ثلثي سكان العالم، حيث تهدف دولة الإمارات إلى تأدية دور محوري في تسريع الدخول لمرحلة التعافي من الجائحة في العالم. وذلك تماشياً مع رؤية القيادة لتسهيل إيجاد حل عالمي لرفاهية المجتمعات، لافتاً إلى تقدير دولة الإمارات للجهود المبذولة من اللجنة المستقلة للجاهزية والاستجابة للوباء في إعداد تقريرها الشامل، وترحيب الدولة بكافة التوصيات الصادرة عن اللجنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news