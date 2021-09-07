الامارات | 4 طلاب من جامعة دبي يبتكرون نظاما ذكياً لتنظيم مواقف السيارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلاب من جامعة دبي يبتكرون نظاما ذكياً لتنظيم مواقف السيارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح أربعة طلاب من جامعة دبي في إنجاز تصميم مبتكر لمواقف وساحات انتظار السيارات والمركبات.

وتهدف فكرة المشروع إلى تسهيل عملية تنظيم ومتابعة ساحات المواقف الضخمة مثل ساحات حجز السيارات وساحات تخزين السيارات والمركبات لدى الوكلاء في الموانئ التي تحتوي على أكثر من 1000 سيارة، كما يمكن استخدامه أيضا لأغراض تجارية، لكن بشرط أن تكون مواقف خارجية مفتوحة.

صمم المشروع أربعة من طلاب كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي هم حمدان محمد بن دلموك وعبدالله عيسى بن ثاني وراشد محمد الريس ومحمد حمد الرحومي.

وأشرف على تصميم المشروع الأستاذ بكلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة الدكتور سامي المنياوي، وقال إن هناك العديد من المزايا لهذا المشروع، وله آفاق ومميزات تجارية متعددة يمكن أن تساهم في تنظيم مواقف السيارات بطريقة أسهل وأسرع، ومن الممكن لهذه الفكرة أن تتطور وتواكب الزيادة الهائلة في عدد المركبات والسيارات.

وأشاد رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي بحرص فريق العمل من طلبة الجامعة على الابتكار وإنجاز مشروع متميز يمكن الاستفادة منه في المجال التجاري، مشيراً إلى أن الدولة فتحت المجال للطلبة لريادة الأعمال بالمناطق الحرة في الجامعات، وأن هذا ما تطبقه الجامعة من خلال المنطقة الحرة.

وقال إن الجامعة تعمل دائماً على التفاعل مع المجتمع في مجال الابتكار وريادة الأعمال، لأنه لا يمكن لأمة أن تتطور وتنهض بدون الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن الشباب لديهم القدرة على بناء الحلول المختلفة التي يمكن أن تضاعف تأثيرها على نطاق واسع، ويتمثل دورنا في تسهيل ذلك وتزويد رواد الأعمال الشباب بالدعم الذي يحتاجونه لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى حلول ومنتجات قابلة للتنفيذ.

وأوضح الطالب حمدان بن دلموك منسق المشروع إنه يتم تطبيق هذا النظام من خلال الاستعانة بطائرة بدون طيار «درون» مزودة ببرنامج ونظام يعتمد على تقنية تحديد تردد الراديو موصول على جهاز الحاسوب والذي يبدأ في قراءة البطاقات الملصقة على السيارات للتعرف وجمع المعلومات المطلوبة عن كل سيارة مثل رقم ولون السيارة ورقم الموقف المتواجدة فيه.

وأشار إلى أن هذه الطريقة المبتكرة تعد من أحدث التقنيات لمراقبة الشواغر في أماكن الوقوف وتقليل فترات الانتظار وتقليل الوقت المستغرق في تحديد مكان الوقوف وتحديد حالات المخالفات تلقائيا في كل ساعة وسيتم تجهيز الطائرة بنظام لاسلكي يسمح لها بقراءة بطاقات وقوف السيارات الواحدة تلو الأخرى ونقل المعلومات إلى قارئ في مكان قريب.

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