محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اقتصادنا الأعلى تنافسية والأسرع نموا والأكثر استدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حملة «الإمارات العالمية المتحدة»، حملة إعلامية عالمية للتعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، وإبراز الجانب العالمي للدولة وقدرتها على مواكبة التغيرات الاقتصادية، والحفاظ على موقعها كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم.

وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الإمكانات والامتيازات ذات المعايير العالمية، بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات الإجرائية والقانونية واللوجستية، التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف الجنسيات، من أجل استقطابهم للعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية النوعية، والاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة وتجربة أسلوب الحياة والعيش في دولة الإمارات، في إطار بيئة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وثقافية جاذبة، تتمتع بكل مقومات الانفتاح والتمكين والنمو والاستقرار، وتنطوي على فرص لا نهائية لصنع حياة أفضل لملايين الناس.

وتأتي حملة «الإمارات العالمية المتحدة»، ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى آفاق غير مسبوقة، مع بدء دخول الإمارات حقبة الخمسين عاماً المقبلة هذا العام، في إطار مئوية الإمارات «رؤية 2071» الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دولة الإمارات جذورها عربية.. وانتماؤها خليجي.. ولكنها دولة عالمية في طموحاتها وتطلعاتها.. عالمية في تنافسيتها.. عالمية في ريادتها.. عالمية في سياساتها وانفتاحها على كل التجارب».

وأضاف سموه :«نسعى من خلال حملة الإمارات العالمية المتحدة إلى تحويل الإمارات إلى نقطة جذب رئيسة للمواهب والخبرات والمستثمرين من كل أنحاء العالم ضمن منظومة اقتصادية تتمتع بأعلى معايير التنافسية العالمية».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارات وهي تطلق حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية إنما تؤكد جذورها العربية وطموحاتها العالمية، داعياً المستثمرين وأصحاب المواهب حول العالم للاختيار، والاستفادة من المميزات المتاحة في بيئة الأعمال في الإمارات التي وصفها سموه بأنها «أنشط بيئة اقتصادية دولية».

وقال سموه في تغريدة على موقع«تويتر» «الإخوة والأخوات … تطلق دولة الإمارات حملتها الاقتصادية الإعلامية العالمية تحت مظلة واحدة لتعريف العالم بمميزات أنشط بيئة اقتصادية دولية.. جذورنا عربية.. طموحاتنا عالمية.. ورسالتنا للمستثمرين والمواهب حول العالم.. اختر«الإمارات العالمية المتحدة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً الأسرع نمواً والأكثر استدامة».

وأضاف سموه: «الحملة تواكب رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة من خلال خمسين مشروعاً ومبادرة تنموية واقتصادية وتسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة.. وترسخ مقومات بناء منظومتنا الاقتصادية لتكون الأفضل والأكثر كفاءة في المنطقة والعالم».

وأكد سموه في تغريدة على موقع«تويتر» أن إطلاق الإمارات حملتها الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقعها واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، خلال العقود الخمسة المقبلة، إلى جانب تعزيز مكانتها وجهة رئيسة للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.

وقال سموه: إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسة للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.

حملة الإمارات العالمية المتحدة

تأتي «حملة الإمارات العالمية المتحدة» للتعريف بالمزايا والإمكانات التي توفرها دولة الإمارات كبيئة استثمارية عالمية المستوى لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والاستثمارات لتوسيع أعمالهم والانطلاق من الإمارات للعالم.

وتسعى «حملة الإمارات العالمية المتحدة» إلى إلقاء الضوء على بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات وترسيخ موقعها مركزاً اقتصادياً من بين الأنشط والأسرع نمواً عالمياً، والأكثر استقراراً وازدهاراً.

وتحتوي «حملة الإمارات العالمية المتحدة»، التي تشارك فيها مجموعة كبيرة من الوزارات والدوائر والهيئات المحلية، على العديد من المقومات والعناصر التي تعزز الحملة الضوء على القيم الإنسانية العالمية التي تجعل من الإمارات وجهةً مفضلة للعيش والعمل لملايين الناس من أكثر من 190 جنسية من مختلف الأعراق والأديان والخلفيات الثقافية، لما توفره من قيم التسامح والعيش المشترك واحترام كرامة الإنسان.

الإنجازات

تستثمر الحملة في الإنجازات العالمية التي حصدتها الإمارات منذ قيامها وحتى اليوم، من خلال تصدرها العديد من المؤشرات الاقتصادية في تقارير التنافسية العالمية، إلى جانب أنها تبوأت صدارة التصنيفات العالمية بوصفها من الدول الأكثر أمناً واستقراراً والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات والأوبئة كما برهنت تجربتها في التعامل مع جائحة كوفيد- 19.

وتسلّط الحملة الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها الإمارات كدولة عالمية منفتحة على الإبداع والابتكار والتجارب الاقتصادية والاستثمارية الجديدة، وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع، انطلاقاً من شعار هويتها الإعلامية الموحدة «لا شيء مستحيل»، وبالاستفادة من البنى التحتية المتطورة والتسهيلات التشريعية المتقدمة والكفاءات الماهرة والمواهب المبدعة التي تجتمع فيها من كل دول العالم.