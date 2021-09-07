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الامارات | محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع محمد بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

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أبوظبي ـ وام / 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية الشقيقة.

جرى خلال الإتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و استعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزه و تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا و المستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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