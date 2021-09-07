الامارات | محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع محمد بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع محمد بن سلمان مسيرة العلاقات الأخوية وقضايا المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال الإتصال بحث مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و استعراض مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين و سبل تعزيزه و تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا و المستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حولها.

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