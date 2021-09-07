محمد بن سعود: وثيقة «مبادئ الخمسين» انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن وثيقة «مبادئ الخمسين» تشكل انطلاقة لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة والتطور المستدام لدولة الإمارات، وتعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تستشرف مستقبل ملؤه التميز والريادة للوطن والمواطن.

وقال سموه بهذه المناسبة: «إننا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد، وما تحقق من إنجازات نوعية وفريدة في المجالات كافة، نبدأ اليوم رحلة متجددة من العمل الدؤوب والطموح، من أجل تسطير المزيد من الإنجازات الاستثنائية لدولة الإمارات في المجالات كافة».

وأضاف سموه أن المبادئ العشرة لوثيقة الخمسين تشكل برنامجاً شاملاً لكافة قطاعات الدولة للعمل، وفق إطار محدد يستهدف تحقيق الريادة العالمية للدولة في كافة المجالات. وأشار سموه إلى أن «وثيقة الخمسين» تعزز كذلك من قيم التسامح والتعايش والتضامن الإنساني الراسخة في دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد وتفتح المجال للعقول المبدعة، من أجل التواجد في أرض الفرص والمشاركة في مسيرتها التنموية. وأكد سموه أننا نفاخر العالم بمسيرة دولة الإمارات التنموية على مدار خمسة عقود، ونتطلع بإرادة قوية وعزيمة لا تلين إلى بدء رحلة تنموية جديدة لا تؤمن بالمستحيل، وترنو إلى تسطير الإنجازات الاستثنائية، وتحقيق الريادة العالمية للدولة في المجالات كافة.