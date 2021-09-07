«تعليم»: أداء الطلبة «المشتكين» ضعيف

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي، في بيان لها أمس، أنها استقبلت مجموعة من أولياء الأمور یومي الأربعاء والخمیس الماضیین، في مجلس المؤسسة، وتم فتح غرفتي عملیات للبتّ فوراً في ملاحظاتهم، تحت إشراف مباشر من المدیرة العامة للمؤسسة والإدارة العلیا. وتبيّن أن الغالبية العظمى من هؤلاء الطلبة حققوا نتائج ضعيفة في اختبارات الفصل الدراسي الأول أدت إلى رسوبهم، الشيء الذي تكرر في الفصل الدراسي الثالث، مما يؤكد ضعف أداء هؤلاء الطلبة، إلا أن المجموعة نفسها من أولياء الأمور لم تقتنع بالإجراء المتبع، وحضرت إلى مقر المؤسسة صباح أمس الأحد 5 سبتمبر، وصوروا فیدیو، وهو عارٍ عن الصحة، یظهر الأمور على عكس ما هي على أرض الواقع، متسببین في عرقلة استقبال المراجعین الآخرین، والتطاول أیضاً على موظفي المؤسسة.

وأشارت إلى أنها كانت في فترة سابقة، قد تابعت ملاحظات أولیاء الأمور ذاتهم الذين زاروا مقر المؤسسة يوم الأحد، اعتراضاً على نتائج امتحان الإعادة، واستقبلت عدداً منهم في مقرها بدبي. وبدورها، قامت القیادة العلیا للمؤسسة إلى جانب الفرق المعنیة، بالتعامل مع هذه الملاحظات وتقدیم الإجابات الوافیة عن أسئلتهم واستفساراتهم، بالرغم من أن باب الملاحظات على النتائج كان قد أغلق.

وفي هذا الصدد، تقدّر مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي حرص أولیاء الأمور ورغبتهم الأكیدة بنجاح أبنائهم، لكن على أن یتم ذلك وفقاً للمعاییر المتبعة في تقییم الطلبة، وبما یتوافق مع سیاسة التقییم والامتحانات لدعم الطلبة في مراحلهم التعلیمیة المقبلة، لافتة إلى أن النتیجة النهائیة للطالب تمر عبر سلسلة من المراجعات قبل اعتمادها.