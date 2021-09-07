بلحيف النعيمي: هدفنا مستقبل أفضل لأبنائنا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار وفدٌ برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، مشروع المدينة المستدامة التي تُعدُّ أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق الأوسط.

وتفقد الوفد مرافق المدينة، والتي شملت المنطقة الزراعية والقبب الخضراء التي تنتج ما يقارب مليون شتلة سنوياً، وقرية «سند» التي تُعدّ أكبر مركز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم في المنطقة، ومعهد «سي إنستيتيوت الذي سينتج 150% من احتياجاته من الطاقة النظيفة، إلى جانب مرافق أخرى في المدينة، وأشاد معاليه والوفد المرافق بجهود القائمين على المدينة المستدامة لضمان أعلى معايير الاستدامة البيئية، من خلال نهج اجتماعي متكامل وشامل، وبتطلعات المشروع نحو قيادة المتطلبات التنموية في المنطقة.

وأثنى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي على الدور الفعال الذي تلعبه المدينة المستدامة في تحقيق الاستدامة، موضحاً أنها تشكل نموذجاً مهماً لتعزيز تبني سلوكيات ونظم الإنتاج والاستهلاك المستدامين، والتي تدعم بدورها توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وجهودها للعمل من أجل البيئة والمناخ، ما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وجرى خلال الزيارة استعراض سبُل تعزيز الاستدامة، ونشر الوعي البيئي وتسريع وتيرة العمل المناخي.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم كبار المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة، المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «دايموند ديفلوبرز»، يرافقه فريق العمل الإداري بالمدينة.