60 ألف درهم لتعطيل مشروع 192 يوماً

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين جيران، بإلزام الجار المشكو منه بدفع 60 ألف درهم للجار الشاكي بسبب تعطيله من استكمال مشروعه لمدة 192 يوماً، وعن الأضرار اللاحقة به من جراء تأخره في الانتقال للسكن ببيته الخاص، وشعوره بالاستقرار النفسي، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ (جار) دعوى قضائية ضد جاره (المشكو منه) نظير قيامه ببناء جداره الفاصل داخل حدود أرض الشاكي بمقدار 2.74 م من الجهة الجنوبية الشرقية، وبمقدار 2.42 م من الجهة الجنوبية الغربية، وأن هذا الفعل قد تسبب في تعطيل الشاكي من استكمال مشروعه لمدة 192 يوماً، ما دفعه للمطالبة بالتعويض عن ذلك، والتي كانت معه الدعوى.