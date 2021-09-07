«ملتقى الشرطة المجتمعية» اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اليوم، الملتقى الأول للشرطة المجتمعية على مستوى الدولة، بعنوان: «دور الشرطة المجتمعية في أمن مجتمعك»، وذلك في برواز دبي.

وتهدف الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من خلال الجلسة الحوارية إلى تعزيز الدور المجتمعي الذي يحث على تطوير العلاقات مع أفراد المجتمع، وبناء علاقة متميزة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع تقوم على مبدأ الشراكة والمسؤولية الوطنية، بما يسهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وسيتم خلال الجلسة الحوارية استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بأهداف الشرطة المجتمعية، بمشاركة شركاء القيادة العامة لشرطة دبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية دبي، ودائرة الأوقاف وشؤون القصر وهيئة تنمية المجتمع.