الامارات | «طرق دبي» تُهدي «لاب توب» للطلبة الأكثر استخداماً للمترو والترام

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تُهدي «لاب توب» للطلبة الأكثر استخداماً للمترو والترام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مع بداية العام الدراسي الجديد، أجهزة حاسوب محمول (لاب توب)، إلى عددٍ من طلبة المدارس والجامعات، الأكثر استخداماً للمترو والترام، بهدف تشجيع الجمهور من مختلف الشرائح، على استخدام وسائل النقل الجماعي، جرى تنفيذ المبادرة برعاية من شركة نون، و(HP)، وشركة كيوليس. وقالت مديرة إدارة التسويق والاتصال بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، إن «المبادرة ضمن الجهود الحثيثة للهيئة على تشجيع مختلف شرائح المجتمع، ومنهم الطلبة والشباب، على استخدام وسائل النقل الجماعي، ومنها المترو والترام والحافلات العامة ووسائل النقل البحري، في تنقلاتهم اليومية للوصول إلى مختلف الوجهات». ونوهت بالتعاون الذي أبدته شركة نون، لرعايتها هذه المبادرة، من خلال تقديم أجهزة الحاسوب المحمول لطلبة الجامعات والمدارس الأكثر استخداماً لمترو وترام دبي، بالإضافة إلى رعاية كل من إتش بي (HP) وشركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. حيث وُزِّعَت هذه الأجهزة على الطلبة في محطات المترو والترام الأكثر ارتياداً من قبل هذه الفئة من الركاب، وذلك مع بداية العام الدراسي. وأشادت بجهود هذه الشركات لتنفيذ المبادرة، التي تُجَسِّدُ أحد أوجه التعاون بين القطاع العام، المتمثِّل في هيئة الطرق والمواصلات، والقطاع الخاص.

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