الامارات | «صحة» تعلق قرار «المرور الأخضر» لدخول منشآتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تعلق قرار «المرور الأخضر» لدخول منشآتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن تعليق القرار المتعلق بالمرور الأخضر الذي تم الإعلان عنه، أول من أمس، والخاص بحصول زوار منشآتها على تصريح «تطبيق الحصن لنظام المرور الأخضر»، وقررت الإبقاء على الإجراءات الاعتيادية المطبقة كما هي عليه.

وأشارت إلى أن قرار تعليق تطبيق نظام المرور الأخضر يأتي للمزيد من الدراسة والتنسيق مع الجهات المختصة، حتى لا يتسبب القرار في أي معوقات للمراجعين وزوار مرافق «صحة»، مؤكدة عدم وجود أي تغيير على متطلبات الزيارة المطبقة حالياً.

وأشارت «صحة» في بيان لها، أمس، إلى أنها ستواصل تقييم أي تغييرات وإبلاغ المراجعين بأي قرار جديد عند إقراره.

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