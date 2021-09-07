الامارات | «رصد آلي» لمخالفي إشارة «قف» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «رصد آلي» لمخالفي إشارة «قف» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، ومؤسسة الإمارات للمواصلات، تفعيل الرصد الآلي لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين الوقوف حال فتح إشارة «قف» الخاصة بالحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، من خلال تركيب أجهزة رادارات على الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان، تجسيداً للأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي لجعل الطرق أكثر أمناً. وحثت سائقي الحافلات على عدم التوقف في الشوارع الرئيسة ومواقف النقل العام، مؤكدة أهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع، في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبنائنا الطلاب، خلال عودتهم للمدارس، موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات الوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات.

وذكرت أنه سيتم تطبيق المادة (91) «عدم التوقف أثناء مشاهدة المركبة إشارة (قف) الخاصة بحافلات طلبة المدارس بالغرامة 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، وتطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور»، بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم، و6 نقاط، في حالة عدم التزامهم فتح إشارة قف في حالة صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news