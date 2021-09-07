الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خدمة

أشاد متعامل مع شركة «اتصالات» بسرعة استجابة الفريق الفني لطلبه بتزويد بيته بخدمة الإنترنت، حيث التزم مندوب الشركة بالموعد المحدد، وتم توصيل الخدمة وتفعيلها بسهولة ويسر.

كورنيش

أشاد سكان منطقة المجاز 3 على كورنيش بحيرة خالد في الشارقة بالخدمات المقدمة من البلدية في الإمارة في ما يتعلق بمستوى النظافة والعناية بالمساحات الخضراء، ما يتيح لزوار الكورنيش ممارسة الرياضة بشكل مميز.

مسحة

شكا ذوو طلبة من المواعيد المقررة لإجراء فحص كورونا في مدارس أبنائهم، إذ حددتها إدارات خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة إلى الواحدة ظهراً، حيث يكون الطلبة خلال هذه الفترة منتظمين في التعليم عن بُعد في منازلهم أو حضورياً، مطالبين بتخصيص الفترة المسائية لإجراء المسحة، بما لا يعطل اليوم الدراسي.

دروس

اقترح أهالٍ توفير دروس تقوية للطلبة ذوي المستوى المتدني، سواء عن بعد أو داخل المدارس، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، وذلك منعاً لانتشار الدروس الخصوصية التي تستنزف جيوبهم، وتزيد من خطر الإصابة بفيروس «كورونا».

سرعة

طالب سائقون بتشديد عقوبة القيادة ببطء في حارات اليسار على الطرق الداخلية والخارجية، إذ أكدوا أنها تتسبب في عرقلة حركة السير وقد تؤدي إلى حوادث تصادم، مشيرين إلى أنهم لاحظوا أن أحد أسبابها يعود إلى انشغال بعض السائقين باستخدام الهاتف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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