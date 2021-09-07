الامارات | ضبط 144 منشأة صحية وغذائية مخالفة في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 144 منشأة صحية وغذائية مخالفة في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، عن مخالفة وإنذار 144 منشأة صحية وغذائية غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية، منها 12 مخالفة احترازية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وعدم إجراء فحص «كوفيد-19» دورياً خلال الشهر الماضي.

وأكد اليماحي أنه تم زيارة 410 منشآت في الفترة ذاتها، وأسفرت عن تحرير 62 إنذاراً و82 محضر ضبط مخالفة بحق المخالفين للاشتراطات الصحية، منها 12 مخالفة احترازية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وعدم إجراء فحص «كوفيد-19» دورياً، بالإضافة إلى مصادرة 179 كيلوغراماً منها 174 كغم من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك، والتي تعرضت لسوء الحفظ أو التخزين، وخمسة كغم من المواد التجميلية والاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للشروط الصحية، ولعدم استيفائهم للاشتراطات الصحية.

ونوه بأنه تم إبلاغ أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتعهد بإجراءات النظافة والتعقيم، واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد، متابعاً أنه في إطار رسالة بلدية دبا الفجيرة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، نفذت حملات تفتيشية على المنشآت، منها الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والكافتيريات والصالونات التجميلية في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية للوقاية من فيروس كورونا.

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