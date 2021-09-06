الإمارات تستقبل 41 أفغانيا تم إجلاؤهم لدواع إنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت دولة الإمارات 41 أفغانيا تم إجلاؤهم لدواع إنسانية من أفغانستان يضمون أعضاء من فريقي الفتيات الأفغانيات لركوب الدراجات و تطوير الروبوتات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان فضلا عن أسرهم.

و ستتم استضافة النساء والفتيات والعائلات في مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي حيث سيتم إيواؤهم وتوفير الرعاية الصحية والغذاء لهم لضمان رفاهيتهم.. ومن المقرر بعد ذلك أن تغادر المجموعة إلى كندا وستتم معالجة طلبات الهجرة الخاصة بهم على أساس الأولوية. و تعليقا على عملية الإجلاء قال سعادة سالم محمد الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي : "تتشرف دولة الإمارات بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأفغاني لدواع إنسانية.. ولا تدخر الدولة أي جهد لمساعدة العائلات و النساء والفتيات على وجه الخصوص، من أجل مستقبل أفضل".

وأضاف الزعابي: "بناء على التزامنا الإنساني الدائم وقيم التعاون والشراكة الراسخة، ستواصل دولة الإمارات الترحيب بالمواطنين الأفغان حتى مغادرتهم إلى وجهاتهم النهائية". تأتي هذه المبادرة الأخيرة كجزء من الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لاستضافة نحو 9000 مواطن أفغاني تم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى دول ثالثة.

وقد لعبت دولة الإمارات دورا مهما وأساسيا في هذا الصدد و وصل عدد الأفغان والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم منذ بداية أغسطس حتى الآن إلى نحو 40 ألف شخص. -